Buon compleanno Michael Schumacher

Auguri a Michael Schumacher nel giorno del suo 52esimo compleanno, il 3 gennaio. E’ il sindaco di Maranello Luigi Zironi, a nome dell’amministrazione comunale, a fare gli auguri di buon compleanno all’ex pilota tedesco. “Uno dei più grandi campioni di tutti i tempi, cittadino onorario di Maranello dal 2006, Schumi è indissolubilmente legato alla nostra comunità e ai successi di una delle stagioni più avvincenti e gloriose della Formula 1”, è il pensiero del primo cittadino.

“Un campione assoluto, nello sport come nella vita: in tanti a Maranello ricordiamo con affetto il suo carattere riservato e gentile, sempre disponibile. E’ dei giorni scorsi la notizia dell’esordio in F1 del figlio Mick, pronto a raccoglierne l’eredità: un evento bello ed emozionante. E oggi, nel giorno del suo compleanno, facciamo a Schumi gli auguri più sentiti”.