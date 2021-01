Superlavoro per i vigili del fuoco delle sedi montane dopo le nevicate di questi giorni

Giorni di superlavoro per i Vigili del Fuoco delle sedi montane impegnati con le importanti nevicate di questi giorni. Oltre alla squadra permanente di Pavullo, al lavoro i volontari vigili del fuoco di Fanano, Pievepelago e Frassinoro.

Interventi effettuati in questi primi giorni dell’anno prevalentemente per alberi incombenti sulla sede stradale in varie parti dell’appennino. Intervenuti anche nel pomeriggio a Fiumalbo via Verusone per un trattore uscito di strada e ribaltato nella scarpata, incolume fortunatamente il conducente.