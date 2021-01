Abbattimento di un pioppo in viale Indipendenza a Sassuolo

Domani, martedì 5 gennaio, la ditta incaricata dall’Ufficio Verde Pubblico del Comune di Sassuolo provvederà all’abbattimento di un pioppo lungo via Indipendenza, lato parco.

L’Agronomo incaricato dal Comune di Sassuolo sta svolgendo le verifiche di stabilità sui pioppi presenti lungo via Indipendenza ed all’interno del parco ed ha individuato la presenza di un esemplare ad imminente rischio schianto.

La ditta si è quindi resa disponibile all’abbattimento già nella giornata di domani, la “ramaglia” verrà poi rimossa la prossima settimana alla riapertura delle discariche.

Come già avvenuto per gli esemplari abbattuti nel “cannocchiale del Belvedere”, anche il pioppo che sarà abbattuto nella giornata di domani e tutti quelli che, eventualmente, a seguito delle verifiche eseguite da parte dell’agronomo, dovranno essere tolti, saranno in breve tempo sostituiti con nuovi esemplari.