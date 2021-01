Incidente stradale in A1, ferita una donna

Una donna alla guida di un’autovettura si è resa protagonista di un incidente stradale avvenuto questo pomeriggio intorno alle 15:00 in A1, km 237 in direzione sud. Per cause in via di accertamento ha perso il controllo dell’auto che è finita contro le barriere per la canalizzazione del traffico, abbattendo alcuni segnali. Nella collisione non sono stati coinvolti altri mezzi.

Immediatamente è intervenuto il personale tecnico di Aspi, precisamente un operatore che presta anche servizio come vigile del fuoco volontario presso il comando di Bologna, che ha provveduto a liberare la donna dall’abitacolo della vettura. Sopraggiunta la squadra, i vigili del fuoco hanno somministrato le prime cure in attesa dell’arrivo del 118. La ferita è stata poi affidata ai soccorsi sanitari e trasferita in ospedale a Bologna con elisoccorso. I vigili del fuoco hanno poi messo in sicurezza sia l’auto che l’intera scena. Presente anche la Polstrada.