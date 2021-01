Bimbo Tu alle Cucine Popolari di Bologna

Un gesto di solidarietà per chi ne ha più bisogno. Nella mattinata di oggi Alessandro Arcidiacono, presidente di Bimbo Tu Aps (associazione di promozione sociale), ha donato più di un centinaio di panettoncini e piccoli pandori alle Cucine Popolari di via del Battiferro. A ricevere questa consegna solidale è stato lo stesso Roberto Morgantini, fondatore, nel 2015, delle Cucine Popolari.

“In momenti di estrema difficoltà, come quello che stiamo vivendo, solo il bene e la solidarietà devono essere contagiosi. Per questo abbiamo deciso, come Bimbo Tu, di tendere la mano e fare un dono a chi, come noi, anche se in altro ambito, è al fianco delle persone, giorno dopo giorno” – dichiara il presidente.