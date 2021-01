Dal Rotary Club di Reggio Emilia calza della Befana al Reparto di Pediatria del Santa Maria Nuova

Anche quest’anno il Rotary Club Reggio Emilia ha donato la sua calza della Befana al Reparto di Pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia: il Presidente del Rotary Club Reggio Emilia Riccardo Zucchetti ha consegnato al Direttore Unità Operativa di Pediatria Dott. Alessandro De Fanti e alla Caposala Nicoletta Vinsani un televisore e un forno a micro-onde, dal valore complessivo di 1.000 euro.

Questa donazione si aggiunge alle altre fatte durante le feste natalizie, per una somma totale di 9.300 euro, dimostrazione di quanto sia ben radicato nell’animo dei rotariani la cultura del dono.

Tra novembre e dicembre sono stati donati 1.500 euro ai Frati Cappuccini per la loro Mensa del Povero, che accoglie ogni giorno centinaia di indigenti.

Da sempre vicino all’Associazione Italiana Malati di Alzheimer, il Rotary Club Reggio Emilia ha donato 1.900 euro, ordinando mascherine personalizzate con il logo del Club Service e di AIMA.

Le mascherine sono state distribuite ai 105 soci del Rotary Club Reggio Emilia per creare consapevolezza e sensibilizzare sul tema delle demenze.

Il Club ha dato il suo contributo anche al progetto di raccolta fondi promosso dalla Mensa del Vescovo, acquistando dal loro negozio del Natale 120 confetture per il valore di 500 euro.

I soci del Rotary hanno donato al Comune 1000 euro da destinare a due famiglie reggiane in difficoltà economiche e seguite dal Servizi sociali comunali.

Alla Caritas Reggiana sono stati consegnati 2000 euro destinati a valorizzare il Centro d’Ascolto in via del Vescovado, guidato dal diacono Luciano Agosti.

La donazione sarà distribuita tra quattro famiglie in difficoltà, portando loro sostegno sotto l’aspetto sanitario, lavorativo e della promozione allo studio.

Infine, il Rotary Club Reggio Emilia ha acquistato 28 Conad Card del valore di 50 euro ciascuna, per un totale di 1400 euro, che sono state donate alla Croce Verde di Reggio Emilia (10 Card), alla Croce Rossa di Reggio Emilia (10 Card), alla Croce Rossa di Casina (4 Card) e alla Caritas Reggiana Centro d’Ascolto ‘Santa Maria degli Angeli’ (4 Card). Le Card sono destinate alle famiglie in difficoltà del territorio.

“Anche quest’anno – ricorda il Presidente del Rotary Club Reggio Emilia Riccardo Zucchetti – rinnoviamo il nostro sostegno alle istituzioni della città, a cui siamo legati da tempo. ‘Servire al di sopra di ogni interesse personale’ è il motto del Rotary International, che ispira anche i soci del Rotary Club Reggio Emilia nel portare avanti i suoi service e che dimostra quanto faccia parte dell’essenza rotariana la cultura del dono. I service per il Rotary non sono semplice beneficenza, ma crediamo che siano uno strumento fondamentale per crescere, connettersi ed essere partecipi con le comunità in cui operiamo.”