L’Arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo Zuppi domani al Rizzoli per l’Epifania

Alle 10 di domani, mercoledì 6 gennaio, verrà celebrata la consueta Messa nella Chiesa di San Michele in Bosco per aprire la giornata dell’Epifania all’Istituto Ortopedico Rizzoli. Ad accogliere l’Arcivescovo di Bologna Monsignor Matteo Zuppi, il direttore generale del Rizzoli Anselmo Campagna e il neo parroco di San Michele in Bosco don Marco Causarano.

Nella seconda parte della mattinata, nel rispetto delle normative di sicurezza anti covid, la Befana-infermiera poterà i regali e le calze di caramelle per i bambini ricoverati nei reparti pediatrici dell’Istituto.

Una mattinata di serenità per i piccoli ricoverati, per i loro familiari e per il personale sanitario.