Rilfedeur, è il servizio del Comune di Fiorano Modenese dedicato ai cittadini, si rifà il look

Rilfedeur è il servizio del Comune di Fiorano Modenese, dedicato ai cittadini, per inviare segnalazioni geolocalizzate dal sito web del Comune o dall’app disponibile gratuitamente per Android o iOS.

Basato sulla piattaforma regionale per la RILevazione FEnomeni DEgrado Urbano (da cui il nome Rilfedeur), permette di segnalare problemi e disservizi di competenza degli uffici comunali. Il sistema è stato recentemente aggiornato per renderlo ancora più facile da utilizzare, oltre che più gradevole nella grafica e nei colori.

Per fare la segnalazione basta collegarsi al sito del Comune di Fiorano Modenese, nella sezione ‘Servizi online’ e aprire la pagina ‘Segnalazioni-Rilfedeur’, oppure scaricate la app (anche dal sito stesso).

Cliccando sul link, si apre una mappa. Si può digitare la via e (se si possiede) il numero civico nel campo “Cerca indirizzo” e cliccare sulla lente d’ingrandimento; oppure localizzare direttamente la segnalazione sulla cartina (tramite un clic). Si può attivare anche la visualizzazione da satellite.

Una volta identificato il luogo (che è importante indicare con precisione ), sotto la mappa, si apre la maschera per l’inserimento della segnalazione che occorre compilare, almeno nei campi con l’asterisco. E’ necessario specificare le proprie generalità (nome, cognome, recapito, e-mail), il sistema non gestisce segnalazioni anonime. E’ anche possibile allegare fino a tre file (foto o documenti), per un totale di 10 Mb.

Il sistema non richiede l’inserimento di password per l’invio delle segnalazioni. Se si possiede un account Federa, SPID, Google, Yahoo, Facebook o Twitter è però possibile autenticarsi e visualizzare l’elenco di tutte le segnalazioni inserite con quell’account e lo stato di avanzamento (aperto, in lavorazione, chiuso).

Per chi non è tecnologico, è sempre possibile segnalare in diversi modi: telefonando, scrivendo una mail o recandosi presso l’URP o altri servizi comunali.

E’ possibile segnalare problemi nella manutenzione degli edifici, dei parchi, delle strade e delle piste ciclabili, situazioni di degrado urbano e sociale. Per problematiche relative all’illuminazione pubblica occorre fare riferimento al numero dedicato 800 135501 o salla mail: callcenterclienti-ita@engie.com

Se le problematiche da segnalare riguardano luoghi o argomenti diversi, è necessario inviare segnalazioni diverse.

Per segnalazioni urgenti che potrebbero pregiudicare la sicurezza di persone o cose e che richiedono un intervento immediato è necessario contattare la Polizia Locale o i carabinieri.