Due giovani studenti universitari veneti di 20 anni, sono stati denunciati dalla Polizia di Stato di Bologna per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo che un cane anti droga ha fiutato l’odore di alcune piante di marijuana che usciva dalla grata della cantina in loro uso, lungo via Maroncelli. Gli agenti hanno trovato 4 piante alte circa un metro, assieme ad una ventina di grammi rinvenuti nell’appartamento dei ragazzi.