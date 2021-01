Pavullo: cadono mentre giocano sulla neve con lo slittino, feriti due cuginetti di 5 e 9 anni

Questa mattina intorno a mezzogiorno, a Verica di Pavullo, due cuginetti di 5 e 9 anni, di origini moldave e residenti a Modena, mentre giocavano con con uno slittino in un lieve pendio innevato alla presenza dei propri genitori, accidentalmente perdevano l’equilibrio cadendo al suolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con ambulanza, auto medica e elisoccorso. Il più grande è stato elitrasportato all’ospedale maggiore di Bologna mentre il più piccolo, sempre a mezzo elisoccorso, al Policlinico di Modena, per accertamenti diagnostici. I Carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pavullo intervenuti, hanno effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.