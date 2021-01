Coronavirus, 18.020 nuovi casi e 414 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Lieve calo dei contagi in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi, secondo i dati del Ministero della Salute, sono 18.020 (ieri erano stati 20.331). Calo dovuto anche al minore numero di tamponi eseguiti: 121.275 (contro i 178.596 di ieri). Impennata del rapporto tamponi/positivi al 14,8%. Si riduce il numero dei morti giornalieri a 414.

Crescita significativa per gli attualmente positivi di 2.343 unità attestandosi su un totale di 571.055. Torna ad aumentare la pressione negli ospedali. I ricoverati con sintomi sono 23.291 (+117), crescono anche le terapie intensive di 16 unità toccando quota 2.587 con 156 nuovi ingressi. In 545.177 si trovano in isolamento domiciliare. Mentre sono 15.659 i guariti nelle ultime 24 ore. La Regione dove l’incremento è maggiore si conferma il Veneto (3.596), seguita da Lombardia (2.799) ed Emilia Romagna (2.228). Le uniche regioni dove non si registrano ingressi nelle terapie intensive sono Marche, Provincia di Bolzano, Basilicata e Valle d’Aosta.

(ITALPRESS).