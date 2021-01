Infortunio mortale Guastalla, Cisl: “Salviamo 150 persone nel prossimo decennio”

«Esprimiamo vicinanza alla famiglia, con la consapevolezza che dobbiamo fare qualcosa di diverso e più incisivo». Lo afferma il sindacalista Domenico Chiatto, responsabile della sicurezza sul lavoro per la segreteria della Cisl Emilia Centrale, commentando l’infortunio mortale accaduto ieri a Guastalla e nel quale ha perso la vita un artigiano di Sorbara di Bomporto.

«Sono frequenti gli infortuni gravi per cadute dall’alto e questo, indipendentemente che si tratti di lavoratori dipendenti o partite Iva, deve interrogarci su cosa non funziona nella sicurezza – dichiara Chiatto – Premesso che per accertare le cause dell’accaduto abbiamo piena fiducia negli organi competenti, credo che dovremo affiancare il tema della formazione a quello di un cambiamento culturale sull’utilizzo dei sistemi di sicurezza. Un cambiamento – continua il sindacalista Cisl – che deve interessare tutto il mondo del lavoro, artigiani e imprenditori compresi: la vita è un dono prezioso che dobbiamo tutelare a ogni costo.

È necessario, inoltre, rafforzare il sistema dei controlli sia degli enti ispettivi che dei committenti quando affidano lavori in appalto all’interno delle loro aziende».

Analizzando le lesioni mortali registrate in Emilia–Romagna nel periodo 2005-2017 (497), emerge che lo schiacciamento è la prima causa dei morti sul lavoro, mentre un terzo dei decessi è causato da fratture, la maggior parte dei quali da trauma cranico per cadute.

«Se riusciamo a dare una svolta e prevenire questi infortuni fotocopia, in un decennio possiamo salvare la vita di 150 persone in regione», conclude Domenico Chiatto, responsabile della sicurezza sul lavoro per la segreteria della Cisl Emilia Centrale.

Emilia-Romagna: natura di lesioni mortali e relativa percentuale (fonte: Informo, 2005-2017)

(Natura lesione %): Schiacciamento 45,7 – Frattura 33,4 – Contusione 5,4 – Lesioni da elettricità 4,4 – Ferita 2,6 – Asfissia 2,4 – Annegamento 1,6 – Ustioni termiche 1,2 -Amputazione 1 – Missing 0,8 – Lesioni da sforzo 0,6 – Ustioni chimiche, corrosione 0,4 -Distorsione, disidratazione 0,2 – Lussazione 0,2.