Castelnovo Sotto: al via ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di viale Dante

Castelnovo Sotto: al via ai lavori di riqualificazione e messa in sicurezza...

Inizieranno la settimana prossima i lavori in viale Dante per la riqualificazione dell’illuminazione e della viabilità, con particolare attenzione ai punti più critici. Le opere prenderanno il via dal lato sinistro della strada, partendo da via San Biagio.

La viabilità sarà modificata nel tratto compreso tra la rotatoria di con via Sant’Andrea e l’incrocio con via Manzoni, con un sistema di deviazioni accuratamente segnalato. Durante il cantiere sarà comunque garantito l’accesso degli utenti ai poliambulatori e agli esercizi commerciali presenti, da via Ippolito Nievo. Sarà anche possibile raggiungere il parcheggio presente in Via Montale, transitando da via Bersaglio.

Inoltre, in questa prima fase dei lavori, resterà percorribile il pedonale di viale Dante.

Per queste opere di riqualificazione, che renderanno più bella e più sicura una delle vie d’accesso al centro storico, l’amministrazione ha investito 251mila euro.