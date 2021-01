Una decina oggi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco in Appennino

Una decina anche oggi gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nel nostro Appennino per la neve caduta copiosa nei primi giorni dell’anno. Interventi effettuati prevalentemente per rimuovere cumuli di neve dai tetti a rischi caduta su aree pubbliche.

Un intervento anche in supporto alla rete distributrice dell’energia elettrica per rimuovere rami che minacciavano di danneggiare una linea elettrica a Fiumalbo. Impegnati soprattutto le squadre dei Vigili del Fuoco Volontari di Frassinoro, Fanano e Pievepelago assieme ai permanenti di Pavullo.

Tra gli interventi effettuati anche quello per il cedimento della copertura di una azienda ceramica a Frassinoro via Prov. per Fontanaluccia. Danni rilevanti a strutture e macchinari. Nessun ferito.