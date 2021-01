Risparmiare e tutelare l’ambiente coi gruppi frigo: con Precool adesso si può

I gruppi frigoriferi sono parte fondamentale di tantissimi settori, specialmente quello alimentare, fiore all’occhiello dell’Emilia Romagna e dell’Italia; Il dispendio energetico di questi impianti raggiunge una percentuale elevatissima dei consumi mondiali di elettricità. Per le aziende sono costi fissi molto elevati che oggi possono essere finalmente abbassati.

Come? Tramite l’installazione del sistema PRECOOL di FREE TECH.

Free Tech è un’azienda emiliana nata nel 1995 operante nel settore elettrico, idraulico e trattamento aria, vincitrice nel 1999 del prestigioso premio WELFARE VIV EUROPE grazie al brevetto S.A.R. a Utrecht.

Free Tech quest’anno ha ideato, prodotto e testato PRECOOL in importanti aziende del settore agrifood.

I dati ottenuti sul periodo estivo, dove i gruppi frigo vengono messi a dura prova dalle elevate temperature, dimostrano risparmi energetici fino al 40%.

PRECOOL, installato prima delle batterie esterne del gruppo frigo è composto da pannelli tecnologici di cellulosa immarcescibile e resina di pino, che attraverso un impianto idraulico, composto da una vasca di raccolta pompaggio con filtri a rete e sistema di clorodazione comandati da un quadro con termostato ambiente (on a 18° ambiente),

umidostato (off al 90% di umidità relativa ambiente) e timer (20 minuti on e 2 minuti off),

vengono costantemente bagnati da acqua, rendendo l’aria in ingresso al frigo notevolmente raffreddata.

Tramite questa tecnologia la temperatura d’aria in ingresso viene abbassata sino ai 15°-20° in meno rispetto la temperatura ambiente; ne consegue che le batterie esterne, raffreddate a 20° anche in periodo estivo, portano ad una drastica diminuzione dei consumi, con medie testate e certificate.

Con questo esclusivo sistema l azienda emiliana assicura che gli impianti di raffreddamento si troveranno ad operare in una costante condizione “primaverile”, riducendo consumi, manutenzione ed aumentando la vita media dei macchinari, portandoli alle migliori performance possibili.

Inoltre PRECOOL è costituito per il 90% da materiali e componenti riciclabili, lo stesso pannello umidificante brevettato StarCool è classificato riciclabile al 100 %.

Il pannello è formato da una speciale carta Kraft, trattata con agenti biocidi e antibatterici che la rendono resistente, altamente assorbente e protetta dal deterioramento dovuto a raggi UV, alghe, funghi e batteri.

Non inquinante, riciclabile, green e tecnologicamente performante, il sistema PRECOOL di Free Tech è senz’altro una grande e interessante novità nel panorama industriale e agrifood di questo 2021.

http://www.freetechled.it/

Free tech snc – via Statale 107/d – Casalgrande (RE)

0522.999091 – lionfontana@icloud.com