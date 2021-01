Corriere della droga arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria di Bologna

E’ un 36enne nigeriano il corriere della droga arrestato sabato pomeriggio dagli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio nella stazione di Bologna Centrale. In particolare, nel corso dei controlli effettuati nei confronti dei viaggiatori in partenza dalla stazione di Bologna, i poliziotti hanno identificato il cittadino nigeriano, che è risultato non in regola con le norme sul soggiorno.

L’uomo, accompagnato negli uffici di Polizia, ha manifestato da subito segni di nervosismo, insospettendo gli agenti. Durante il controllo lo straniero ha cominciato a lamentare forti dolori all’addome, pertanto è stato accompagnato presso il Policlinico S. Orsola per essere sottoposto ad esami clinici, dai quali è emerso che lo stesso aveva ingerito una decina di ovuli contenenti più di 120 grammi di cocaina. L’uomo veniva quindi dichiarato in arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.