Hockey: mercoledì 13 il Roller Scandiano sulla pista del Monza per il recupero della 7° giornata

Hockey: mercoledì 13 il Roller Scandiano sulla pista del Monza per il...

Mercoledì 13 gennaio ORE 20.45 il Roller Hockey Scandiano sarà nuovamente impegnato sulla pista del Monza per il recupero infrasettimanale della 7° giornata di campionato.

Le due squadre sono al penultimo e terzultimo posto, ed hanno entrambe un disperato bisogno di punti.

Il Monza è una squadra di giovani, tutti italiani, tra i quali spicca Davide Nadini sia per il numero di reti segnate sino ad ora in campionato (16) sia per essere cresciuto, hockeysticamente parlando, con il Mister dello Scandiano Massimo Barbieri, quando allenava il Modena.

Lo Scandiano si presenterà in pista ancora privo dei suoi 4 titolari: il portiere Luka Hernandez, David Ballestero, Josep Saez e Alex Raffaelli, per cui dovrà nuovamente schierare in pista i giovani del suo vivaio.

Questi giovani, nella partita di sabato scorso contro il Correggio hanno sostenuto un’ottima prova e sono quindi nuovamente chiamati a combattere per i colori rosso blu, ribadendo la qualità dell’ultima prestazione e mettendoci lo stesso impegno e cuore.

La formazione decimata composta da Matteo Vecchi in porta, Alessandro Franchi, Federico Casali, Nicolò Busani, Barbieri Lorenzo e FIlippo Fontanesi, sarà completata dagli esordienti nella massima serie Ganassi Greta col ruolo di secondo portiere, il fratello Ganassi Gabriele e Vivi Jacopo come esterni.

Non resta che augurare un grande in bocca al lupo allo Scandiano!

(Addetto stampa Roller Hockey Scandiano)