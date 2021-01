Il Gruppo di Protezione Civile di Carpi nel 2020 ha raddoppiato le ore

Sono quasi raddoppiate, nel 2020, le ore di servizio in emergenze del Gruppo di Protezione Civile di Carpi: le ore di attività sono state infatti 4.770, rispetto alle 2.818 dell’anno precedente, che pure aveva registrato piene sia in maggio sia in novembre. La voce “Allerte, servizi in emergenze, eventi a rilevante impatto, ricerca dispersi” assorbe i 2/3 dell’impegno dei volontari a favore della comunità (7.290 ore): un gruppo di 140 persone (119 le operative), dove cala l’età media, da 53 a 50 anni, e cresce la parte femminile, dal 21 al 25%.

Gran parte (4.242) delle ore in questione è stata assorbita dall’emergenza Covid, con 80 volontari distribuiti su oltre mille turni: dalla chiusura dei parchi pubblici agli avvisi alla popolazione con auto e megafono, dalla consegna domiciliare di alimenti e farmaci alla preparazione e distribuzione di mascherine (consegnate in diversi luoghi: supermercati, mercato alimentare, cimitero urbano e all’ingresso delle scuole secondarie di secondo grado); e ancora: montaggio della tensostruttura presso l’ospedale, trasporto e consegna materiale di protezione sanitaria, logistica per il test Covid-19 a bordo auto (il cosiddetto “Drive Through”).

Di non minor valore anche il tempo dedicato all’informazione e alla formazione: interna, compresi esercitazioni e addestramenti, ed esterna, con corsi in presenza e in video-conferenza, per un totale complessivo di oltre mille ore.

Commenta Mariella Lugli, Assessore alla Protezione Civile: «Sono numeri che parlano da soli e raccontano di un impegno continuo, e sempre all’altezza, delle attività che investono la nostra Protezione civile, fatta di tanti cittadini che, nei momenti, più difficili si attivano nell’interesse di tutta la cittadinanza».

«Sono più che orgoglioso – afferma Roberto Bignardi – di essere coordinatore di un gruppo di volontari come questo, poiché in tutte le emergenze che si son presentate si sono dimostrati più che disponibili a dare il proprio tempo per la comunità. Mi fa piacere anche che l’età media si è abbassata, a riprova del fatto che sempre più giovani comprendono l’importanza e la necessità del volontariato nella Protezione Civile. Colgo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione comunale, a partire dal Sindaco, per il costante appoggio che ci viene dato in tutte le occasioni».