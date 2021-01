I nomi dei bolognesi: tra i neonati del 2020 vincono Sofia e Leonardo

Sofia torna sul podio e spodesta Alice, mentre nessuno è riuscito a scalzare Leonardo dal primo posto: eccoli i nomi preferiti tra i neonati del 2020.

Leonardo si conferma dunque come l’anno precedente al primo posto per i neonati (59 residenti a Bologna), mentre tra le bimbe Sofia (35) giunge al gradino più alto del podio salendo dalla sesta posizione alla quale si era fermata tra i neonati del 2019. Tra i nomi preferiti per i bambini la medaglia d’argento va ad Alessandro (45), al terzo posto Tommaso (33); seguono a ruota Francesco e Lorenzo, entrambi scelti per 32 neonati. Per le bambine medaglia d’argento a Giulia (27 residenti) e bronzo a pari merito per Alice e Matilde (26), seguite da Emma (23 bambine).

Ancora incontrastati Andrea e Maria, i nomi più diffusi a Bologna nel 2020

Nel 2020 restano invariati i 5 nomi maschili più diffusi in città: in vetta dal 2005 ci sono Andrea (5.246 residenti) e Marco (4.692); seguono Francesco (4.445), Alessandro (4.186) e al quinto posto Giuseppe (3.621). Si conferma anche il terzetto sul podio per le donne con Maria (3.960), Anna (3.675), Francesca (3.475), seguite da Paola (2.780) ed Elena (2.723). Nella popolazione maschile straniera è in testa Muhammad (247 cittadini), che nella classifica riferita alla popolazione in complesso si colloca in 98° posizione nella nostra città; segue Ion (203), al terzo posto è Mohamed (170 stranieri), al quarto Ahmed (135) e infine Alì (124). Maria si conferma al primo posto anche fra le donne straniere (469 cittadine), seguita da Elena (410), Tatiana (242), Natalia (206) e Mariya (188).

I cognomi dei bolognesi: classifica invariata, al primo posto sempre il signor Rossi

Nel 2020 nessun cambiamento ai vertici della graduatoria dei cognomi in città: sempre primo il signor Rossi (1.238 persone), seguito da 886 Venturi e da 783 Fabbri. Quarto piazzamento per Ferrari (766), seguito da 670 Montanari, 654 Russo, 646 Gamberini, 644 Nanni, 641 Barbieri; chiude la top ten Monti (591). Tra i primi 100 cognomi più diffusi a Bologna vi sono ben undici cognomi stranieri; in particolare Hossain si conferma al 13° posto con 474 residenti, tra cui 129 di cittadinanza italiana, per questo motivo, considerando la classifica dei soli residenti stranieri, il cognome Hossain scende al terzo posto (345), preceduto da Ahmed (366) e Chen (366) entrambi in testa. A seguire in quarta posizione Hu (290), Akter (283), Khan (278), Islam (268), Singh (251), Ali (237), chiude la top ten Zhou con 212 residenti.

Giochiamo col Contanomi

Volete giocare coi nomi e i cognomi? Volete sapere quanti bolognesi hanno un certo nome o scoprire la classifica dei nomi dei neonati residenti a Bologna nel corso degli anni? Oppure quanti sono quelli che portano il vostro stesso cognome? Con il Contanomi si può: è un pratico calcolatore sviluppato dall’Ufficio di Statistica del Comune di Bologna, che vi aiuterà nelle vostre ricerche, disponibile per tutti nella home page del sito inumeridibolognametropolitana.it.

Per saperne di più consulta tutte le tavole sull’onomastica:

inumeridibolognametropolitana.it/dati-statistici/popolazione/onomastica