Rai5 ricorda Ezio Bosso e Claudio Abbado

Il concerto Grazie Claudio!, prodotto da Mozart14 nel 2019 e diretto da Ezio Bosso, verrà trasmesso da Rai5 in prima serata, ore 21.15, il prossimo 20 gennaio 2021 e renderà omaggio a Claudio Abbado nel giorno del 7° anniversario dalla morte.

Programma:

G. Rossini Ouverture, Il Barbiere di Siviglia

S.S. Prokofiev Pierino e il lupo, favola musicale per bambini

L.v. Beethoven Sinfonia n.7 in La Maggiore

W.A. Mozart Ouverture, Le nozze di Figaro

Il concerto, tenutosi il 20 gennaio 2019 al Teatro Auditorium Manzoni di Bologna, è stato organizzato come saluto e ringraziamento da parte di Mozart14 e di Ezio Bosso al Maestro Claudio Abbado scomparso lo stesso giorno del 2014.

Per l’occasione è stata creata un’orchestra straordinaria composta da molti tra i più importanti musicisti europei che in passato hanno collaborato con Claudio Abbado e che provengono dalle migliori orchestre italiane ed europee come la Chamber Orchestra of Europe, la Mahler Chamber Orchestra, l’Orchestra del Teatro alla Scala e il Maggio Musicale Fiorentino, l’Orchestra Mozart, l’Orchestra Verdi, la Royal Concertgebouw Orchestra, i Berliner Philharmoniker e la Lucerne Festival Orchestra.

Alcuni di questi musicisti hanno conosciuto e lavorato con Claudio Abbado fin da giovanissimi, avendo suonato nella Ecyo – European Comunity Youth Orchestra – oggi EUYO e nella Gustav Mahler Jugendorchester. Tra i musicisti che hanno aderito entusiasticamente all’iniziativa Keith Pascoe, Luca Franzetti, Iseut Chuat, Jaques Zoon, Jörg Winkler, Jonathan Williams, Giorgio Galvan, Lucio Corenzi e molti altri.

I proventi del concerto sono stati devoluti a Mozart14 per sostenere e portare avanti le attività di musica nel sociale che l’Associazione ha ereditato da Claudio Abbado.