Sabato all’Asioli di Correggio “Ritals – Un cantiere per Gianmaria Testa” con la On Time Band

Sabato 16 gennaio alle ore 19, sui canali internet del Teatro Asioli di Correggio e di Ater Fondazione, sarà pubblicato Ritals, il primo “singolo” prodotto nell’ambito del progetto Un cantiere per Gianmaria Testa, videoregistrato al Teatro Asioli dalla On Time Band, composta da Cristina Renzetti (voce), Cristiano Arcelli (sax alto, sax soprano, flauto, melodica), Marcello Allulli (sax tenore), Fulvio Sigurtà (tromba, flicorno), Francesco Diodati (chitarra), Enrico Zanisi (pianoforte, tastiere), Francesco Ponticelli (contrabbasso, basso elettrico) e Alessandro Paternesi (batteria, percussioni).

Un cantiere per Gianmaria Testa è un’iniziativa che intende rendere omaggio al grande cantautore prematuramente scomparso attraverso la riproposizione delle sue musiche, appositamente riarrangiate dai musicisti dell’On Time Band, interviste e pubblicazione di contenuti diversi, tutti disponibili sui canali web del Teatro Asioli e su teatrinellarete.it, piattaforma del progetto Teatri nella rete promosso da Ater Fondazione per mantenere viva la relazione tra pubblico, teatri, artisti e territori, attraverso spettacoli, webinar, backstage e altro.

Ritals, dall’album Da questa parte del mare (targa Tenco 2007), è dedicato a Jean Claude Izzo – grande scrittore marsigliese figlio di un italiano e di una spagnola, amico di Testa – che aveva raccontato a Gianmaria di questo sprezzante nomignolo usato in Francia per definire gli immigrati italiani, incapaci di pronunciare la R alla francese.

Questa versione della On Time Band si conclude, a sorpresa, con Merica Merica Merica, canto popolare veneto sull’emigrazione negli Usa, ed è arrangiata da Alessandro Paternesi e Cristina Renzetti.

La On Time Band, durante la sua permanenza al Teatro Asioli (dall’8 al 10 gennaio), ha preparato un intero concerto dedicato alle musiche di Testa che sarà presentato in prima assoluta il 31 maggio nell’ambito della rassegna Correggio Jazz 2021 e ha videoregistrato 5 brani che saranno successivamente pubblicati on line in attesa del concerto.

Il Cantiere per Gianmaria Testa è promosso e organizzato da Comune di Correggio e Ater nell’ambito del progetto Teatri nella rete, con il prezioso sostegno di Iren, Pibiplast Group, Spal, GF.

