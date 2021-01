Chiusure notturne in Tangenziale Bologna e A1

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia al km 17+823, previsti in orario notturno, per otto notti consecutive, con orario 22:00-6:00, dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 26 gennaio, sarà chiuso lo svincolo 10 “Zona Industriale Roveri”, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto.

In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo 11 “San Vitale” o allo svincolo 9 “San Donato”.

***

Sulla A1 Milano-Napoli, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne della stazione di Terre di Canossa Campegine, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, come di seguito indicato:

-dalle 22:00 di lunedì 18 alle 6:00 di martedì 19 gennaio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in uscita per chi proviene da Bologna;

-dalle 22:00 di martedì 19 alle 6:00 di mercoledì 20 gennaio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata verso Milano;

-dalle 22:00 di mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 gennaio, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata verso Bologna.

In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata e in uscita, da e verso Bologna, Reggio Emilia;

in entrata verso Milano, Parma.