Esercitazione del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco sul Cimone innevato

In questi giorni il reparto volo dei vigili del fuoco dell’Emilia Romagna è stato impegnato in esercitazioni con il nuovo velivolo AW139, il Drago 143, per dare la possibilità agli equipaggi di prendere confidenza con le manovre su scenari innevati: approcci in atterraggio, decollo, sbarco, hovering e calata degli aerosoccorritori.

Gli AW139 dei vigili del fuoco, ultimi arrivati nella flotta aerea del Corpo nazionale, sono dotati di un’ampia gamma di equipaggiamenti come il verricello di recupero, gancio baricentrico per l’impiego di benna antincendio, radar meteo, sistema di comunicazione satellitare, sistema elettro-ottico, console di missione ad alta definizione. Lo splendido scenario del Cimone ha fatto da contesto a queste giornate formative per i nostri specialisti.

La scelta della località per le attività addestrative ha anche un’altra valenza: infatti proprio sul Cimone sono posizionati i ponti radio dei vigili del fuoco che assicurano le comunicazioni di servizio e di emergenza in regione, e con neve alta l’ elicottero diventa strategico per raggiungere queste strutture per ogni evenienza.