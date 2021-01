Poste Italiane accoglie la richiesta del Sindaco di Fiorano Tosi

Il botta e risposta avvenuto tra il Primo Cittadino Francesco Tosi e Poste Italiane, nella persona di Giuseppe Lasco, prosegue, trovando finalmente un approdo positivo. Le scorse settimane il Sindaco aveva lamentato l’inadeguatezza dell’azienda, che permetteva lunghe code agli ingressi degli uffici postali, esponendo le persone alle difficoltose condizioni climatiche del periodo, oltreché sanitarie, pur essendo superata la fase di sorpresa emergenziale.

Lasco si era difeso affermando la particolarità del momento e che comunque Poste Italiane aveva messo in campo misure agevolanti, quali la calendarizzazione del ritiro pensioni (modalità ancora in atto).

Tosi aveva controrisposto che la sua richiesta era in sostanza quella di tornare ad un orario di apertura al pubblico adeguato (quello cioè del periodo pre-Covid) e non ridotto qual è oggi, a quasi un anno dall’inizio dell’emergenza. “Con estrema chiarezza, Le dico – scriveva il Sindaco nella seconda lettera – che la supposizione fatta da tanti, alla quale sinceramente io stesso fatico a sottrarmi, è che Poste Italiane “approfittino” di quanto motivatamente iniziato nella primavera scorsa, per attuare ora una politica di economia del personale anche se attualmente la situazione consentirebbe di tornare alla normalità di orari pre-Covid”.

Ieri, 14 gennaio, Poste Italiane ha risposto nuovamente al Primo Cittadino. Oltre a motivare le riduzioni d’orario con queste parole: “sono stati necessari non solo per contribuire alla riduzione della diffusione del contagio in linea con la normativa nazionale, ma anche per mettere in campo azioni tese a garantire la sicurezza di cittadini e lavoratori”, l’azienda ha sottolineato che a partire dal 18 gennaio gli uffici procederanno con l’ampliamento dell’attività, specificando che Fiorano Modenese vedrà tale ampliamento dalla data del 15 febbraio.

Tosi ha così potuto esprimere la propria esprimere la propria soddisfazione, ringraziando dell’accoglimento della richiesta attraverso una nota. “Ho letto con soddisfazione la seconda risposta di Poste Italiane alla mia insistente richiesta – dichiara oggi il Sindaco – di aumentare l’orario di apertura al pubblico degli uffici, oggi insufficiente. Ringrazio dunque Poste Italiane per la decisione presa, che indubbiamente va incontro alle esigenze dei cittadini i quali gradiranno con me tale ritorno alle aperture pomeridiane dell’ufficio postale di Fiorano Modenese”.