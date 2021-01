Prosegue al Fablab Junior di Fiorano “Stories”, il ciclo di laboratori gratuiti online

Giovedì 21 gennaio, alle 17, l’autrice Mariapaola Pesce propone “Carnet de vojage di Naoki” (9 – 12 anni). “Cosa è un carnet de vojage? È un diario di viaggio – spiega l’autrice – che racconta le mozioni di un viaggiatore. Naoki affronta un’avventura che lo porta attraverso il suo paese, il meraviglioso Giappone! Perché non viaggiare con lui, ritraendo a modo nostro personaggi, luoghi, situazioni? Bastano un piccolo blocco, una matita e la capacità di immaginare cosa c’è al di là delle parole!”.

Mariapaola Pesce è un’affermata scrittrice per ragazzi. Fra i libri pubblicati: “Si j’étais une souris” (Grasset), “Case nel mondo” (ElectaKids) e “Il grande viaggio di Naoki” (Jaca Book). E’ anche autrice della serie “Alice in Austenland” (Hop Edizioni) e di “Fuga da campo sventura” per la serie Bonelli Kids. Attualmente fa parte della direzione artistica e organizzativa del festival itinerante per giovani lettrici e lettori “Zaratan – Una foresta di storie” ed è coordinatrice del progetto di promozione alla lettura “Omero – Gli scrittori raccontano i libri”.

L’appuntamento successivo, giovedì 28 gennaio alle 17, è invece con l’illustratrice Irene Penazzi che propone “Voci dal mondo verde” (6 – 8 anni).

Irene Penazzi ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, tra cui la menzione speciale della Giuria al Premio Rodari 2019 per “Nel mio giardino il mondo” (Terre di mezzo Editore 2019) e la selezione nella Ibby Honour List 2020 con lo stesso titolo.

Collabora con diverse case editrici, italiane e francesi, tra le quali Terre di Mezzo Editore (Milano), Editoriale Scienza (Trieste), Franco Cosimo Panini (Modena), Il Sicomoro e Il Pozzo di Giacobbe (Trapani), Maison Eliza (Parigi), Bayard Jeunesse (Montrouge) e svolge laboratori creativi.

I laboratori sono online e gratuiti, con posti limitati.

Per informazioni: info@casacorsini.mo.it