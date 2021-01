Bologna: addetto alla sicurezza percosso da un ladro sorpreso a rubare

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato un 25enne italiano, senza fissa dimora, per rapina impropria. E’ successo ieri notte, quando l’operatore della Centrale Operativa dei Carabinieri di Bologna è stato informato che un addetto alla sicurezza del centro commerciale Centro Lame era stato percosso da un ladro che, avendolo sorpreso a rubare prodotti di vario genere all’interno di un magazzino dell’Ipercoop situato in via della Beverara, gli aveva chiesto di restituire quello che aveva asportato.

Appresa la notizia, i Carabinieri si sono recati velocemente sul posto e quando sono arrivati, hanno tratto in arresto il giovane ladro, conosciuto per i suoi precedenti di polizia specifici. La refurtiva è stata recuperata. L’addetto alla sicurezza, visitato dai sanitari del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore di Bologna è stato dimesso con tre giorni di prognosi a seguito di una lesione al ginocchio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 25enne, che dovrà rispondere anche di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere in quanto deteneva un martelletto frangi vetro e sostituzione di persona per aver tentato di eludere l’identificazione fornendo le generalità di un parente, è stato trattenuto in camera di sicurezza, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.