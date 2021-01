Cantiere in via Menotti a Carpi: modificata la viabilità

Da oggi e per sei mesi via Ciro Menotti sarà interessata da alcune modifiche alla circolazione per consentire l’allestimento di un cantiere edile davanti a un fabbricato oggetto di risanamento conservativo.

In particolare, domani, martedì 19 gennaio, dalle 7 alle 18 circa, nel tratto compreso fra corso Fanti e il numero civico 41/C, p sarà vietato il transito – eccetto autorizzati – per il montaggio della gru.

Dal giorno seguente, e fino al 18 Luglio, saranno in vigore i seguenti provvedimenti: