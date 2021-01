Formigine, uso consapevole di Internet: webinar alla Hub in Villa

Hub in Villa, spazio di coworking e punto di ritrovo per i giovani del territorio, inaugura il 2021 con un laboratorio online dedicato all’uso consapevole di Internet. “Il Labirinto della rete” si rivolge ai ragazzi delle scuole medie e superiori, con gli obiettivi di sviluppare il concetto di cittadinanza digitale, creare un clima positivo sul web e fornire strumenti per gestire le criticità della vita online, dal cyberbullismo ai tentativi di truffa.

Gli incontri, gratuiti, si terranno su Zoom a partire dal 20 gennaio, dalle 16 alle 18. Dopo la lezione introduttiva, il laboratorio proseguirà il 22 e il 27 gennaio con un modulo dedicato al tema delle Fake news, il 29 gennaio e il 3 febbraio si parlerà di Cittadinanza digitale, il 5 e il 10 di Odio in rete, per poi terminare il 12 e il 17 con due lezioni dedicata alla Privacy.

Le tematiche saranno affrontate attraverso momenti di gioco e analisi dei punti di forza e delle criticità delle piattaforme online, dai social network alle chat di videogames, al fine di promuovere lo sviluppo di uno spirito critico per fruire correttamente della rete.

Gli incontri saranno tenuti da Simone Bonetti, insegnante d’informatica allo IAL, esperto di game-based learning e facilitatore Lego Serious Play.

Afferma l’assessore alle Politiche giovanili Simona Sarracino: “Negli ultimi mesi, a causa della pandemia, il digitale è stato il principale strumento nelle mani dei ragazzi per relazionarsi con il mondo esterno. Dalla scuola, alle amicizie, agli interessi: tutto si è spostato online. È dunque ancor più necessario che i giovani abbiano la piena consapevolezza di tutto quanto si muove su Internet, nelle sue luci e nelle sue ombre. Confidiamo in una partecipazione ampia a questi webinar che hanno il grande pregio di utilizzare tecniche didattiche innovative come quelle ludiche”.

L’iscrizione è obbligatoria: è sufficiente prenotarsi inviando una mail a giovani@comune.formigine.mo.it.