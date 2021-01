Tre mezzi pesanti coinvolti in tamponamento in A13

Alle 13:45 i vigili del fuoco sono intervenuti in A13 al km16 in direzione Padova per un incidente stradale che ha coinvolto un camion frigo e due autoarticolati con cisterne trasportanti sostanze pericolose. Nell’incidente le due autocisterne sono risultate danneggiate ma senza che si siano verificati sversamenti. Feriti i conducenti dei mezzi trasferiti in ospedale dal 118.

I vigili del fuoco sul posto con due squadre, autogrù del comando di Modena e con il nucleo NBCR (nucleare batteriologico chimico e radiologico) hanno immediatamente proceduto al soccorso alle persone, alla valutazione dello stato dei mezzi pesanti e delle cisterne e alla loro messa in sicurezza. Nel pomeriggio erano ancora in corso operazioni di monitoraggio dello scenario da parte del nucleo NBCR. Presenti anche polstrada e ASPI.