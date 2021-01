Imola: gli rubano l’auto a 101 anni, ma i Carabinieri gliela ritrovano

E’ successo poco dopo la mezzanotte di ieri, quando una pattuglia del Nucleo Operativo Radiomobile dei Carabinieri, impegnata nei servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha ingaggiato un inseguimento con un soggetto alla guida di una Chevrolet Aveo che non si era fermato all’alt dei militari che lo volevano controllare in via Luigi Pirandello per verificare se fosse stato in possesso delle motivazioni richieste dalla normativa vigente per spostarsi durante il cosiddetto “coprifuoco notturno”.

Invece di fermarsi ed esibire i documenti, l’automobilista ha accelerato improvvisamente dirigendosi in direzione di via Venturini, dove ha abbandonato l’auto, è sceso ed è fuggito, riuscendo a dileguarsi all’interno del Parco dell’Osservanza. Nonostante la fuga, i militari, sono riusciti a identificare il conducente in un 34enne marocchino, un soggetto senza fissa dimora e gravato da precedenti di polizia. L’uomo è stato denunciato per ricettazione perché la Chevrolet Aveo che stava guidando, era stata rubata domenica pomeriggio a un anziano imolese che l’aveva parcheggiata in via Giacomo Leopardi. I Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Imola hanno restituito l’auto al legittimo proprietario, imolese classe 1919 che li ha ringraziati.