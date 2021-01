La polizia di Stato arresta a Bologna cittadina dell’Ecuador che dove scontare oltre 4 anni di reclusione

Il 19 gennaio personale della Squadra Mobile della Questura di Bologna, ha tratto in arresto, in esecuzione di un provvedimento di cumulo pene emesso in 30 dicembre scorso dalla Procura della Repubblica di Bologna, una cittadina 47enne originaria dell’Ecuador, già da diversi anni residente nella città di Bologna. In base al provvedimento eseguito dai poliziotti della Squadra Mobile Bolognese, la donna dovrà scontare 4 anni e sei mesi di reclusione, cumulo pene calcolato unificando diverse sentenze di condanna.

L’arrestata, volto noto e conosciuto dagli investigatori della Polizia di Stato, annovera svariati precedenti, penali e di polizia, principalmente per reati contro il patrimonio e, in particolare, per furti aggravati commessi a bordo dei mezzi di trasporto urbano. La stessa, inoltre, risultava anche destinataria di diversi Fogli di via obbligatori dalle città nelle quali, oltre ovviamente a Bologna, era solita mettere a segno i borseggi.

In esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata così condotta presso la casa circondariale di Bologna, ove espierà la pena.