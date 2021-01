Nel weekend a Soliera una nuova distribuzione di buoni spesa

Nel pomeriggio di venerdì 22 gennaio prende avvio una ulteriore distribuzione di buoni spesa, a sostegno di coloro che hanno risentito maggiormente del semi-lockdown dei mesi autunnali, a fronte dell’aumento dei contagi da Covid19.

Questa volta l’amministrazione comunale si avvale della generosa collaborazione dei volontari di Auser Soliera, associazione che da sempre fornisce un contributo prezioso alla comunità solierese, gestendo il Mercatino del riutilizzo in via Stradello Morello e svolgendo servizi di trasporto persone e consegna farmaci. Nel corso del prossimo weekend del 22-24 gennaio, 190 nuclei familiari riceveranno buoni spesa per un valore complessivo di 26.600 euro, che si vanno a sommare ai 34.200 euro già consegnati a dicembre insieme ai pacchi alimentari (del valore di 26.000 euro).

I buoni spesa Ticket Restaurant valgono 10 euro ognuno, non danno diritto a resto e possono essere utilizzati presso la Coop di via Pascoli 15, l’Esselunga dell’Appalto e il punto vendita Conad di Limidi. Sono utilizzabili per acquistare prodotti di prima necessità – esclusi pertanto gli alcolici – e non sono cedibili a persone che non fanno parte del nucleo familiare.

Chi non sarà presente in casa al momento della consegna, troverà comunque un volantino con le istruzioni per il ritiro presso la seda dell’Auser di via Palazzina 1. Sarà sufficiente presentarsi a partire da giovedì 28 gennaio, dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 12, senza bisogno di appuntamento, muniti di un documento valido di riconoscimento. Per informazioni: 059.561456.