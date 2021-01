Riaperto stamane in A13 il tratto tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Villamarzana

Alle ore 6:30, sull’autostrada A13 Bologna-Padova, è stato riaperto il tratto compreso tra il bivio con la A14 Bologna-Taranto e Villamarzana in entrambe le direzioni, teatro ieri di alcuni incidenti e rimasto chiuso in via cautelativa per condizioni di visibilità ridotta dovute alla nebbia che nelle ultime 24 ore ha interessato l’intero tratto.

Al momento sul tratto il traffico è regolare.