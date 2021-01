Salvini “Questo Governo non può risolvere i problemi, andremo al Colle”

ROMA (ITALPRESS) – “Al Quirinale ci andremo anche noi a ragionare con il Presidente della Repubblica in maniera assolutamente pacata e rispettosa, chiedendo se una maggioranza con Monti, Mastella, Ciampolillo, ex forzisti, ex grillini e senatori a vita può essere quella che risolve i problemi dell’Italia”. Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, nel corso di una diretta sui social.

“Faremo di tutto per mandare a casa gli occupanti abusivi in minoranza nel paese e da ieri anche in minoranza in Senato”, ha sottolineato Salvini.

“Ieri – ha proseguito – si è vista la differenza tra coloro che mettono davanti a tutto il proprio interesse personale e la propria poltrona e coloro che hanno ancora a cuore alcuni valori”.

(ITALPRESS).