Commercio, Monesi: “Istituire un Tavolo metropolitano per rafforzare le misure a sostegno di un settore messo a dura prova dalla pandemia”

Commercio, Monesi: “Istituire un Tavolo metropolitano per rafforzare le misure a sostegno...

Attivare un Tavolo metropolitano per il Commercio quale sede istituzionale di monitoraggio, co-progettazione e coordinamento di azioni condivise per il consolidamento e lo sviluppo del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi di vicinato per rafforzare le misure a sostegno del settore messo a dura prova dalla pandemia.

È la proposta che Marco Monesi, consigliere metropolitano con delega allo Sviluppo economico, ha avanzato in questi giorni alle associazioni di categoria e al Comune di Bologna.

“È necessaria – spiega Monesi – un’azione coordinata per il supporto e il rilancio della rete commerciale di vicinato. Ieri, a seguito di interlocuzioni con alcune Associazioni di categoria, ho invitato i presidenti di Ascom e Confesercenti di Bologna e Imola ad un primo incontro, che si svolgerà a breve, per attivare questo Tavolo ed oggi l’ho proposto agli Assessori Lepore e Aitini del Comune di Bologna.

In questa fase – prosegue Monesi – occorre infatti aggregare le istanze dei territori, da porre all’attenzione degli organi nazionali, e coordinare le iniziative dei Comuni e delle Unioni del territorio costruendo, a livello metropolitano, azioni mirate per il rilancio della rete commerciale, dei pubblici esercizi e dei servizi di vicinato, da definire in collaborazione con le Associazioni di categoria e la Camera di Commercio”.