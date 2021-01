Dovrebbero concludersi entro la prossima settimana i lavori lungo via Indipendenza

Dovrebbero terminare a fine della prossima settimana lungo via Indipendenza a Sassuolo le opere di allacciamento fognature, acquedotto ed energia – ad opera di Hera – per il nuovo insediamento abitativo nella zona ex Goya. I lavori comportano qualche disagio alla circolazione veicolare, regolata da impianto semaforico.