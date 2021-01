Maltempo, frana sulla SP 32 a Pietravolta. Neve al passo Radici, chiude il lato toscano

A Frassinoro, in un tratto della strada provinciale 32 in località Madonna di Pietravolta, ha ceduto la banchina del lato di valle della strada, per una frana che in queste ore si è messa in movimento a causa dell’ondata di maltempo che sta coinvolgendo il territorio provinciale. Sul tratto interessato si transita a senso unico alternato.

Chiude il tratto toscano del Passo delle Radici, dove in queste ore sono caduti oltre 50 centimetri di neve, per rischio slavine, mentre resta aperta la strada provinciale 324.

Il personale della Provincia è inoltre impegnato, in queste ore, a liberate fossi e cunette stradali, che risultano al momento in grado di assicurare la corretta regimazione delle acque.