Castelfranco: ripetute violazioni della misura degli arresti domiciliari: 72enne raggiunto da ordinanza di custodia cautelare

Ieri mattina i carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Modena e della tenenza di Castelfranco Emilia, hanno tratto in arresto un 72 anni di origini siciliane, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Reggio Emilia. Il provvedimento è scaturito da ripetute violazioni – accertate dai carabinieri – della misura cautelare degli arresti domiciliari cui l’uomo era sottoposta per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso a Reggio Emilia il 16 dicembre 2020.