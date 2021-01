Fabio Franceschini, presidente dell’Unione Terre di Castelli e Sindaco di Castelvetro, in merito agli aggiornamenti sul focolaio Covid-19

“Come Giunta dell’Unione Terre di Castelli seguiamo con attenzione l’evolversi del focolaio di Covid-19 verificatosi tra il personale della Polizia Locale. Al momento risultano 8 persone confermate positive al virus, un’altra decina di persone sono in quarantena in attesa dell’esito del tampone, su un organico totale di 66 unità. La centrale è comunque aperta al pubblico, i servizi sul territorio sono garantiti, così come i presidi.

Al momento si conferma solo la riduzione dell’orario dell’apertura al pubblico dello sportello del Comando di Vignola: sarà chiuso nella giornata di lunedì 25 gennaio. Vedremo in seguito se si renderanno necessarie ulteriori rimodulazioni dell’orario. Rinnovo il ringraziamento a tutto il personale della Polizia Locale per l’impegno che, anche in questa occasione, sta garantendo a servizio della nostra comunità. Come Giunta dell’Unione Terre di Castelli avevamo già deliberato, nell’ultima riunione di giovedì scorso, indipendentemente da quanto poi è accaduto, di procedere con uno screening generalizzato per tutto il personale della Polizia Locale. A maggior ragione, quindi, ora si potrà procedere con maggiore celerità all’operazione. Continuiamo a mantenere informata la Direzione del Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Ausl dell’evolversi della situazione”.