Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 25 gennaio

Al mattino schiarite sul settore occidentale, nuvolosità più compatta su quello centro-orientale, associata a precipitazioni deboli e irregolari, più probabili sui rilievi romagnoli, nevose al di sopra dei 700-800 metri e localmente a carattere di acqua mista a neve o nevischio fino alla bassa collina. Dal pomeriggio tendenza a rapido miglioramento, con schiarite in estensione dal settore occidentale al resto del territorio regionale. Temperature: minime in diminuzione, generalmente comprese tra -2 e 2 gradi; massime stazionarie o in lieve calo, con valori attorno a 6-8 gradi. Venti: fino al primo mattino locali rinforzi da sud-ovest sul crinale appenninico centro-orientale, poi generalmente nord-occidentali deboli, temporaneamente moderati lungo la fascia costiera e in mare aperto. Mare: mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio, fino a poco mosso in serata.