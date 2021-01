Emergenza epidemiologica: oltre 1.000 persone controllate nei servizi di contenimento svolti nel week end dai carabinieri nel bolognese

I Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna hanno proceduto all’identificazione di 1.035 persone e al controllo di 376 veicoli e 182 esercizi pubblici, durante i servizi di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 del fine settimana.

Una quarantina di persone sono state sanzionate per aver violato la normativa, in particolare quella sugli assembramenti, gli spostamenti notturni (tra le ore 22:00 e le ore 05:00) e diurni tra i comuni di residenza. Non sono mancate le sanzioni che i militari hanno redatto a carico di alcuni esercenti situati in Provincia di Bologna per aver violato le disposizioni sull’asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi da parte dei clienti.