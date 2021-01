Servizio Civile Universale: per Comune e Biblioteca di Calderara ci sono 4 posti

È stata prorogata al 15 febbraio la data di scadenza delle domande per il Servizio Civile Universale. Il bando, che prevede entro il mese di settembre per Calderara di Reno 4 posti tra Comune e Biblioteca, è rivolto a giovani tra i 18 e i 28 anni disponibili per un anno ad una esperienza volontaria a favore della comunità e del territorio, che rappresenterebbe un’occasione di formazione e crescita personale.

Il progetto cui aderisce Calderara è Uniti per una comunità educante, presentato dall’Unione Terre d’Acqua per un totale nei 6 Comuni di 20 posti. I giovani selezionati potranno per 12 mesi, retribuiti con 439, 50 euro per 25 ore settimanali, svolgere attività di supporto, affiancamento e promozione dell’attività della biblioteca o supporto nei servizi scolastici e nelle attività dedicate all’infanzia e all’adolescenza a seconda dell’ambito cui saranno indirizzati. Le domande potranno essere presentate, esclusivamente con credenziali SPID, entro le ore 14 di lunedì 15 febbraio. Sul sito istituzionale del Comune e sul portale culturara.it tutte le informazioni utili, la scheda del progetto e il link per presentare la domanda.