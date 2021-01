Chiusa al transito la SP 325 a Castiglione dei Pepoli a causa di una frana

Nella serata di ieri è stata chiusa al transito la SP 325 a Creda (esclusi mezzi di soccorso e forze dell’ordine) nei pressi di Castiglione dei Pepoli.

Nel pomeriggio, infatti, un fronte di frana di cospicue dimensioni incombeva sulla S.P. 325 “Val di Setta” in località Creda nei pressi di Castiglione dei Pepoli.

Dopo un sopralluogo dei tecnici della Città metropolitana, Protezione Civile e Vigili del Fuoco si é deciso per la chiusura del tratto di strada.

Lambiti dal fronte della frana una cascina disabitata e un serbatoio di GPL per il quale si è disposto lo svuotamento, effettuato da una ditta specializzata sotto la supervisione dei vigili del fuoco.