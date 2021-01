Bologna: lo spettacolo Roberto Bolle and Friends ulteriormente rinviato ad ottobre

ArteDanza srl e il Teatro EuropAuditorium di Bologna comunicano che, a causa del perdurare dello stato di emergenza Covid-19, lo spettacolo Roberto Bolle and Friends, in programma il 18 aprile e il 19 aprile 2020 e già rinviato al 2, 3 e 4 marzo 2021, è ulteriormente rimandato al 3, 4 e 5 ottobre 2021. In tutte e tre le date lo spettacolo andrà in scena alle ore 20.45.

I biglietti già acquistati in prevendita saranno validi per le nuove repliche mantenendo gli stessi posti.

I biglietti del 2 marzo 2021 (ore 20.45), ex 18 aprile 2020 (ore 20.45), saranno validi per la replica del 3 ottobre 2021 (ore 20.45).

I biglietti del 3 marzo 2021 (ore 20.45), ex 19 aprile 2020 (ore 16.00), saranno validi per la replica del 4 ottobre 2021 (ore 20.45).

I biglietti del 4 marzo 2021 (ore 20.45), ex 19 aprile 2020 (ore 20.45), saranno validi per la replica del 5 ottobre 2021 (ore 20.45).

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta, in Piazza Costituzione 5/F, a Bologna, dal martedì al venerdì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a info@teatroeuropa.it o telefonare allo 051.372540 negli orari di apertura della biglietteria.