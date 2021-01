Bologna, Area T: dal primo febbraio il carico e scarico merci sarà rimodulato secondo criteri ambientali

Leggi l’ordinanza

Le nuove telecamere

Le limitazioni all’area T restano invariate, ma dal primo marzo altre due telecamere, posizionate in via Rizzoli e in via Ugo Bassi, saranno attive per tutelare l’area T dai transiti impropri e sanzionare i veicoli non autorizzati in uscita dal cuore del centro storico della città. La fase di pre-esercizio delle due nuove telecamere inizierà lunedì 1 febbraio e dopo un mese, dal primo marzo, inizieranno a sanzionare i veicoli non autorizzati.

L’area T (già controllata 24 ore su 24 dal sistema RITA) comprende: