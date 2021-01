Chiusure programmate in Tangenziale a Bologna e in A14

Per consentire lavori sulla viabilità ordinaria, di competenza del Comune di Bologna, sarà necessario chiudere, sulla Tangenziale di Bologna, lo svincolo 12 “SS65 della Futa”, in entrata verso Casalecchio di Reno – A1 Milano-Napoli, dalle 7:00 alle 17:00 di domenica 31 gennaio. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 11 bis “Castenaso”, o lo svincolo 13 “SS9 Via Emilia”.

***

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività propedeutiche al progetto di potenziamento del sistema stradale e della Tangenziale di Bologna “Passante di Bologna”, previste in orario notturno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: