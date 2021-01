Poco dopo le 11:00 a Crevalcore, sulla SP9 – via Panaro, altezza dell’incrocio con via Muzza nord – SP 568, un incidente stradale ha coinvolto una vettura e un autoarticolato. Ferita la donna al volante dell’auto estratta dalla vettura dai Vigili del fuoco di San Felice Sul Panaro, affidata ai sanitari del 118 e trasferita in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. La squadra sul posto ha poi messo in sicurezza lo scenario. Presente anche la polizia locale con diverse pattuglie.