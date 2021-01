Reggio Emilia, emergenza Covid: fino al 30 aprile obbligatorio l’uso della mascherina

Non è ancora possibile abbassare la guardia rispetto alla diffusione del Covid 19. Per questo, il sindaco Luca Vecchi ha firmato un’ordinanza per ribadire l’importanza dei dispositivi di protezione personale e delle misure di distanziamento.

Il documento dispone l’obbligo di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie – ad eccezione dei casi in cui l’uso della mascherina sia incompatibile con esigenze personali del momento – da lunedì 1 febbraio e fino al 30 aprile, per tutto l’arco della giornata e su tutta l’area del centro storico compresa all’interno dei viali della circonvallazione, per tutti coloro che si trovano a transitare e/o sostare, a piedi o in bicicletta.

Per lo stesso periodo, il medesimo obbligo vale nelle zone di fronte e nelle vie adiacenti agli ingressi dei poli scolastici, delle palestre e nelle aree delle fermate dei bus e dei treni, nelle zone di attesa taxi e auto noleggio con conducente su tutto il territorio comunale.

Rimane inoltre l’obbligo di rispettare, su tutto il territorio comunale, l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, qualora non si possa rispettare il distanziamento fisico previsto dalle normative.

Si ricorda che il mancato rispetto di tali indicazioni comporta una sanzione dai 400 ai 1000 euro.