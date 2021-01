Calcio: Serie A, Bologna-Milan 1-2

Ci son voluti altri due rigori, a Bologna, per i rossoneri: uno sbagliato da Ibra (il secondo lo ha lasciato allo specialista Kessie) e sulla respinta dello svedese ha segnato Rebic. Il secondo realizzato dall’ivoriano. Dopo tre sconfitte in cinque partite (una di Coppa), la capolista non ha mollato il primato. La squadra di Pioli ha cominciato bene, poi ha subito diversi pericoli. Li ha sventati tutti Donnarumma. Anche nella ripresa, Bologna attivo, ma impreciso: il raddoppio rossonero gli ha tagliato le gambe. Il gol di Poli ha riaperto la gara nel finale, ma il Milan, grazie a Donnarumma, ha salvato il risultato.

La squadra di Pioli, che era arrivata a cinque punti piu’ degli altri ora ha tuttavia unColpa degli infortuni, del Covid, e di qualche incidente di percorso.

Per il Bologna, un bel finale, ma una sconfitta che era messa nel conto e non intacca immediatamente una classifica decorosa, in attesa di un balzo in avanti.

TABELLINO

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 7.5; Tomiyasu 6.5, Danilo 6, Soumaoro 4.5, Dijks 5 (34′ st Palacio sv); Schouten 6 (34′ st Poli 7), Dominguez 5.5 (22′ st Svanberg 6); Orsolini 6 (22′ st Skov Olsen 6.5), Soriano 5.5, Sansone 5.5 (22′ st Vignato 6); Barrow 5.

In panchina: Da Costa, Ravaglia, Paz, Hickey, Mbaye, De Silvestri, Baldursson.

Allenatore: Mihajlovic 6.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma 7; Calabria 6, Tomori 6.5, Romagnoli 6.5, Hernandez 5.5; Tonali 6 (17′ st Bennacer 6), Kessie’ 7; Saelemaekers 6.5, Leao 6.5 (28′ st Mandzukic 5.5), Rebic 6.5 (17′ st Krunic 5.5); Ibrahimovic 5.5.

In panchina: A. Donnarumma, Tatarusanu, Kalulu, Dalot, Meite’, Castillejo, Maldini, Hauge.

Allenatore: Pioli 6.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.5.

RETI: 26′ pt Rebic, 10′ st Kessie’ (rig.), 36′ st Poli.

NOTE: giornata ventosa, terreno in discrete condizioni. Ammoniti:

Djiks, Rebic, Soriano. Angoli: 6-4. Recupero: 1′ pt; 4′ st