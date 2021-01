Cardone: “riscossione tributi e tasse… lo strano silenzio del PD”

Cogliamo l’occasione di quella, faziosa, interrogazione alla Giunta Comunale a firma di un Consigliere Comunale, circa il magazzino tasse, tributi e quant’altro, non pagate nel periodo 2014/2019, coincidente con la sindacatura Pistoni.

La risposta della Giunta, pur caratterizzata da prudenza, ha alimentato strani pruriti politici, sottobanco, con motivazioni “tanto alla canna“ tanto più in un settore serio e delicato, che fa il paio con i circa 150 miliardi di evasione fiscale e contributiva tenuto, altresì, conto che a livello nazionale, proprio in questi giorni si è censito un magazzino di cartelle tasse non pagate per circa 1.000 miliardi.

Tornando al locale, molto probabilmente, il silenzio politico, salvo i mormorii sotto il Campanone con i cuoricini, è dovuto alla scarsa conoscenza del meccanismo della riscossione della tasse, sia normale che coattiva.

Per una equilibrata conoscenza dei fatti, sarebbe necessario fare una capatina alla sindacatura 2009/2014 che a fronte di una crescente critica alla burocratica gestione di Equitalia, della crescita della tasse non pagate dai sassolesi, si uscì dalla gestione Equitalia per affidarne la gestione ad SGP.

E’ inutile ricordare il completo fallimento della novella scoperta ,si diceva portatrice di elementi di equilibrio, “riscossione a Km zero dal volto umano”, ma purtroppo, per svariati motivi, il magazzino cartelle non pagate vide un notevole balzo in aumento.

Ricordiamo che, in tempi non sospetti, parlammo della opportunità di una struttura a livello di Comprensorio dl Distretto Ceramico, visti i poteri che venivano assegnati agli Enti Locali in materia di imposte e tasse.

Un pool di specialisti del contenzioso da trattare nelle Commissione Tributarie, accertamento con adesione, proposte di mediazione, ecc.

La Legge di bilancio 2020, n° 160 del 27/12/2020 al commi 784/815 introduce le riforma della riscossione Enti Locali, sarebbe buona cosa, pensare in grande e sconfiggere i faziosi con scelte di livello gestionale elevato e che sconfigga gli evasori seriali.

Mario Cardone